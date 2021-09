Lisardo responde cuestionamientos sobre falta de manutención a su hija

Ciudad de México.- Lisardo se pronunció ante las recientes declaraciones de su exesposa Lisset, quien reveló que el actor no la apoya con la manutención de su hija María.

“No sabía que había dicho eso, no sabía nada, no puedo responder a eso. La economía entre Lisset y yo no le importa a nadie, eso de entrada”, respondió el actor en la entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, el artista reconoció que en los últimos meses su situación económica no ha sido la mejor.

Somos una expareja y nos hemos estado apoyando siempre en todo, yo quiero mucho a Lisset, la quiero muchísimo por lo buena madre que es, y la verdad es que sí me ha ayudado muchísimo este año, pero no significa que yo me haya retirado de ser papá de la niña ni esté huyendo de nada”

Lisardo prefiere discreción

Finalmente, Lisardo manifestó que por su parte prefiere mantener esos temas alejados del ojo público y hasta este momento su ex no le ha mencionado nada en torno al tema.

“Nunca he sido irresponsable, soy papá, además saben que a mí no me gusta hablar de mis cosas personales, si yo tuviera algún problema con Lisset lo hablaría con ella nada más, yo hablo de mi profesión, intento estar alejado de todos los chismes, y esto sigue siendo un chisme, porque mientras Lisset a mí no me lo diga, no me lo creo”, concluyó.