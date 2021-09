Lisardo pondrá al corriente pagos con Lisset, afirma: “no me importa lo que pueda decir el público, me importa lo que pueda decir mi hija”

El actor español con nacionalidad mexicana confirmó que volverá a los foros de televisión como parte de la telenovela “Contigo Sí”, luego de varios meses de ausencia y de estar sin trabajo debido a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el también cantante continúa haciendo frente a los señalamientos en su contra después de que Lisset revelara que no ayudó con la manutención de su hija María durante algún tiempo.

Por tal motivo, Lisardo reveló su deseo de cumplir con su responsabilidad de padre y así lo manifestó durante la entrevista que brindó al programa Hoy.

“Yo no soy de huir ni de escaparme, durante un tiempo yo quede con ella en que me estaba yendo mal y pactamos que me iba a ayudar y me iba apoyar en estos meses de… eso sí por supuesto es cierto, así es la vida, pero yo no quiero darle más cadena al asunto, realmente tiene razón, entonces ya llegó el momento de que me puse a trabajar, ya me pondré al día, no he fallado durante los 10 años que he estado haciendo los pagos que tengo qué hacer y ahora volveremos a hacerlos, así hemos quedado”, destacó.