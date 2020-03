Lionel Richie podría traer de vuelta ''We are the world'' por el COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- En 1985, Lionel Richie y Michael Jackson crearon un tema musical que pasaría a ser un clásico, no solo por lo que mencionaba la letra, sino porque lograron juntar a decenas de cantantes para aliviar el hambre en África. 35 años después, "We Are the World" podría volver.

Según información de People, el cantante señaló que el mensaje de la canción es relevante nuevamente y que quiere atraer su atención de una manera u otra.

"Lo que sucedió en China, en Europa, vino aquí", dijo. "Entonces, si no salvamos a nuestros hermanos allí, volverá a casa. Somos todos nosotros. Todos estamos juntos en esto”.

El autor agrega que ha pensado en escribir una nueva canción, pero siempre vuelve a la letra original, especialmente: "Hay una elección que estamos haciendo, estamos salvando nuestras propias vidas".

"Hace dos semanas, dijimos que no queríamos hacer demasiado porque no era el momento de vender un aniversario. Pero el mensaje es muy claro”, dijo. "Somos el mundo" es una declaración que queríamos hacer. ¿Qué hacemos para salvar la nuestra?’’, expresó.

Cabe recordar que "We Are the World" incluyó una lista de músicos estrella de quién es quién, incluidos Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Huey Lewis, Steve Perry, Diana Ross y Willie Nelson. El single vendió más de 20 millones de copias, encabezó las listas de música en todo el mundo y recaudó más de $ 60 millones.

Richie no dijo cuáles eran sus planes específicos para los tiempos actuales, pero sabe que quiere ayudar a las víctimas del coronavirus.