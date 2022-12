Linet Puente reveló estar enferma

CIUDAD DE MÉXICO.- Linet Puente es una de las conductoras con mayor relevancia del programa de espectáculos, donde se ha destacado por su transparencia y sentido del humor.

Actualmente la presentadora se le ha podido ver que aparte de ser muy trabajadora suele darse el tiempo diario para ver a su hijo y pasar tiempo con su hijo y disfrutar su maternidad.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Linet dio a conocer que se encontraba enferma, con todos los síntomas de un resfriado por lo que tuvo que hacerse las pruebas correspondientes para evitar contagios en días decembrinas.

Sin embargo la conductora dejó en claro que no se trataba ni de influenza tampoco de Covid-19, al parecer solo era una alergía muy fuerte que le ha causado las bajas temperaturas.

Como saben soy asmática y el clima frío en la CDMX no me cae nada bien, más posadas, poco dormir, chamba extra, etc. Pero nada que no se arregle con medicinas y remedios caseros” escribió en la publicación.