¡Linet Puente reveló que canceló boda!

CIUDAD DE MÉXICO.- Linet Puente es una de las conductoras más populares del medio del espectáculo y diariamente aparece en el equipo de conductores del reconocido programa Ventaneando.

Hace más de un año que la periodista se encuentra como mamá soltera desde que anunció su divorcio de su expareja Carlos Luis Galán quien le habría sido infiel con una de las trabajadoras de TV Azteca, una etapa complicada de su vida.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la presentadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas en las que invitó a sus seguidores a que le cuestionaron de su vida personal.

Uno de sus fanáticos le cuestionó si alguna vez había llegado al altar a lo que la presentadora, reveló que nunca había vivido ese momento en su vida porque al final se arriesgó.

No nunca he pasado por ahí, me dieron anillo hace muchos años, organizamos una boda y 6 meses antes decidí cancelar, es la mejor decisión que he tomado” comentó la conductora.