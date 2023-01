Linet Puente reporta acoso virtual en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Linet Puente es una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, gracias a su participación diaria en el programa de espectáculos: Ventaneando.

Actualmente la presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales donde suele responder a todas las preguntas que le hacen sus fanáticos de su vida persona o profesional.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer en sus historias que estaba recibiendo “acoso” y fotografías indebidas por parte de un usuarios al que decidió exponerlo.

Linet pidió a sus seguidores que no le mandaran imágenes íntimas, y aprovechó para decir el nombre de un usuario quien la estaba “acosando” por mandarle este tipo de contenido.

Oigan señores tanti m”#”” dejen de mandar fotos de ss miembros. Espero que el señor Jorge Antonio Olivares Flores no sea esposo de nadie por aquí” comentó en la publicación.

Además la conductora agregó que ojalá el hombre no tuviera esposa, porque se enteraría de lo que le ha mandado por mensajes privado que la han llegado a incomodar en lo absoluto.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y apoyo para reportar la cuenta para que el usuario ya no pudiera mandar este tipo de mensajes de acoso.





Linet Puente confesó que “canceló” boda

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la presentadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas en las que invitó a sus seguidores a que le cuestionaron de su vida personal.



Uno de sus fanáticos le cuestionó si alguna vez había llegado al altar a lo que la presentadora, reveló que nunca había vivido ese momento en su vida porque al final se arriesgó.

"No nunca he pasado por ahí, me dieron anillo hace muchos años, organizamos una boda y 6 meses antes decidí cancelar, es la mejor decisión que he tomado” comentó la conductora.