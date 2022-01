Lilí Brillanti recuerda cuando Galilea Montijo quiso golpearla: "no sabía cómo defenderme”

MÉXICO.- A principio de los 2000 se transmitió en televisión el programa Vida TV en el que participaron Héctor Sandarti, Galilea Montijo y Lilí Brillanti como conductores. El programa tuvo un gran éxito y estuvo al aire por cinco años, los cuales fueron fundamentales para consolidar la carrera de los presentadores. Sin embargo, a lo largo de estos años, los colegas protagonizaron algunos malentendidos y situaciones tensas.

En una entrevista para el programa Se lo dijo, con Miguel Díaz, Lilí Brillanti recordó su pasó por Vida TV y habló de las diferencias que tuvo con Galilea Montijo, a quien, según Brillanti, en ocasiones se le subía el ego.

“A ella se le juntaron varias cosas, el éxito de Vida TV ya siendo Galilea, ya tenía un nombre y ella venía de Ritmoson. Se hace novia de Cuauhtémoc, gana Big Brother y el carisma, belleza que tiene todo se le junto y se fue a las nubes. No sé si se le subió, pero sé que se ocupó mucho, te absorbe el trabajo”, explicó, para después señalar que tuvo varias discusiones con Galilea y que en esos años no sabía cómo defenderse de sus ataques.

“Tuvimos varios altercados. Yo le llevo tres meses de edad porque nacimos en el mismo año, hoy por hoy me siento más conocedora de muchas cosas como en aquella época y me chamaqueaban mucho y yo no sabía cómo defenderme”. La conductora contó que en una ocasión Montijo se acercó a ella intentando intimidarla y le dijo que si no conociera a sus padres, la golpearía.

“Una vez, me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de "Dos niñas de cuidado" y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, y que ella era una dama y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio”, dijo la conductora.

No le guarda rencor

A pesar de haber tenido esta tensa relación con su compañera, Brillanti comentó que no le guarda rencor a Galilea, pues lo más probable es que no recuerde estos enfrentamientos. “Era como una amenaza de golpearme, ya ni me acuerdo por qué y ella tampoco se debe de acordar ya que pasaron tantas cosas buenas en su vida”.

Finalmente, la conductora comentó que ha coincidido pocas veces con Galilea, pero que siempre que la encuentra la saluda. “Ya casi no nos encontramos, pero en alguna ocasión que coincidimos en una grabación especial sí me saludó y yo siempre la saludé, a lo mejor le molestaba. Se hacía como la que no me veía, pero uno siempre hay que saludar, de uno depende ser educados”, concluyó.