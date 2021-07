Lil'Kim responde a 50 Cent que la comparó con un búho

ESTADOS UNIDOS.- La rapera de "Lady Marmalade", de 46 años, usó Instagram el jueves para volver a publicar una foto de lado a lado que la estrella de "Power", de 45 años, había compartido originalmente para comparar su flequillo puntiagudo con el pico de un búho.

"La graciosa comparación, no me molestó ni un poco. Mi familia y amigos están más enojados que yo", publicó desde su cuenta de Instagram, junto a una instantánea donde se hace el comparativo entre su atuendo y una lechuza blanca.

Lil'Kim agregó, "No me muevas de esta u otra manera, porque sigo siendo aún más mala que las perras 'niggaz', de lo que tu mamá, hijas y tías siquen queriendo ser hasta el día de hoy y me encanta!!!".

La rapera continúo con las ofensas, pero no sin antes aclarar que el motivo de la comparación es por que en alguna ocasión había cortado de manera abrupta toda relación sentimental con 50 Cent.

"@ 50cent veo que todavía estás sentido acerca de esa cita para cenar que me pediste que tuve que rechazar", escribió. “Déjalo ir, tienes una novia hermosa, tengo un esposo cariñoso. Déjalo ir.", Expresó desde su cuenta de Instagram.

La pareja de la cantante, ya había escrito en los comentarios de la publicación un mensaje muy directo: "Deja a mi esposa fuera de los chistes que ya escuchaste".

Lil'Kim claramente agradeció que él la defendiera, escribiendo en su publicación: “Y para aquellos de ustedes que se acercan a mi esposo, el Sr. Papers, él hace 'holy shit'. Lo que se supone que debe hacer un marido.”

Luego, la nativa de Brooklyn aprovechó la oportunidad para promocionar su próximo libro, "The Queen Bee", y escribió: "50 Cent, abordo esa situación en mi libro que se publicará en noviembre. Asegúrate de ir a buscarlo. Pedidos anticipados disponibles ahora".