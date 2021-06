Lidia Ávila rompe el silencio tras ser señalada de homofóbica

CIUDAD DE MÉXICO.- Lidia Ávila rompió el silencio luego de que la revista Tv Notas la acusara de discriminar a su compañera M’Baila por sus preferencias sexuales.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante de OV7 publicó un mensaje en el que no mencionó el escándalo directo o a su compañera, pero sí habría negado los señalamientos en su contra.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñaron mi familia, el amor, la honestidad y el respeto”, comenzó Lidia.

“Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas. No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres”, sentenció.

TV NOTAS LA ACUSA DE SER HOMOFÓBICA

Según una fuente cercana que entrevistó dicho medio, la cantante no soportaría que su compañera sea lesbiana, motivo por el cual no quiere seguir conviviendo con ella.

“Cuando M’Balia le reclamó a Lidia por su actitud, le respondió que tampoco podía opinar nada porque estaba irreconocible, que no toleraba saber que ahora está con una mujer y que no quería volver a tener contacto con ella porque era un mal ejemplo para su familia”, aseguró la persona a la revista de espectáculos.

Por lo anterior, Lidia habría decidido cancelar el tour de OV7, cuya próxima fecha es el 11 de septiembre en el Auditorio Nacional.

“Lidia, que es la que movía a todos, dijo que lo mejor era devolverle todo el dinero a OCESA para que cada uno siguiera con sus planes y no estuvieran atados al contrato con ellos”, contó.