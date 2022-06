Lewis Howes se enferma en su viaje por México con Martha Higareda

MÉXICO.- Lewis Howes, novio de Martha Higareda y expareja de Yanet García, sufrió un problema de salud en su visita a México. El originario de Estados Unidos no soportó la sazón de la comida del sureste del país y terminó con malestares estomacales y diarrea.

Por medio de su cuenta de Instagram, Martha Higareda compartió fotografías al lado de su pareja de visita por varias ciudades mexicanas, entre ellas su natal Villahermosa, Tabasco. La actriz reveló que Howes tenía muchos deseos de conocer la comida y la cultura del país, por lo que ella lo guio en su viaje.

"Si ven a un gringo con una cámara gigante tomando fotos de esta chaparrita… somos nosotros haciéndola de turistas”, escribió la actriz en una publicación de Instagram.

La pareja compartió varias fotografías de los momentos que pasaron juntos y entre los comentarios de ambos se puede observar que Higareda tomó con gracia que Lewis no soportara la comida mexicana, pues tuvo que correr al baño en varias ocasiones.

Es muy bonito pasearte por mi país y mi ciudad @lewishowes Me encanta lo mucho que te gusta México y Latinoamérica mi ❤️. Hasta ahora no has sufrido la venganza de Moctezuma… aunque juzgando por la última foto quizás sí”, escribió la actriz.