Lety Calderón nerviosa ante independización de su hijo Luciano

Ciudad de México.- La actriz Leticia Calderón reveló sentirse intranquila por la posible independización de su hijo mayor.

En su encuentro con los reporteros en el aeropuerto de CDMX, Calderón expresó que aún continúa arreglando los detalles para que Luciano se mude al departamento que le compró.

Esta aprendiendo a ser independiente, todavía le falta, por supuesto, le falta, el día de mañana yo creo que sí le vamos a dar la oportunidad, el departamento ya está, el departamento ya está pagado gracias a Dios, ya nada más falta decorarlo y esperar a ver cuándo lo puede vivir él solo”

Dijo Calderón al escuchar a los periodistas hablar del tema.

Le inquieta la llegada del día

Aunque, Lety señaló su inquietud a la llegada de ese día. ''Muy orgullosa, pero todavía no sucede, así que todavía no, porque estoy todavía nerviosa de que pueda suceder, por supuesto, nada más me lo comenta y me muero de emoción porque todas las mamás y los papás, obviamente trabajamos para eso, para que nuestros hijos sean independientes el día de mañana, pero sí, cortar las alas creo que cuesta mucho”.

De igual forma, la actriz afirmó que su hijo sigue enamorado de Marjorie de Sousa y le considera en todo momento, en especial después de que lo felicitara en su cumpleaños. “Se aventaron del paracaídas mis dos hijos, y hasta en el aire mandándole besos a Marjorie, creo que ya me voy a poner celosa”.

Por otro lado, Calderón detalló que por ahora no se encuentra cerrada al amor, aunque su prioridad sean sus hijos. “Pues yo tengo estos dos grandes amores, no estoy buscando más, no sé, si viene yo encantada de la vida, pero no estoy buscando”.