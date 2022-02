Lety Calderón le compra departamento a Luciano para él solo

Ciudad de México.- La actriz Leticia Calderón dijo estar con los últimos detalles sobre el deseo y sueño de su hijo Luciano, cual se trata de independizarse.

El joven tiene un par de años pidiéndole a su madre un departamento para vivir solo, por lo que la actriz reveló que finalmente ya adquirió el lugar que le regalaría a su hijo, fruto de su relación con Juan Collado.

Lo saqué con un préstamo, y lo estuve pagando toda la pandemia hasta que decidí que ¡odio pagar intereses!, entonces ya me dieron la oportunidad de liquidarlo, y nada más estoy viendo lo de las escrituras, y esto que por lo mismo de la pandemia no he podido avanzar, pero ya está liquidado, ahí está, ya está amueblado”

Explicó en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Quiere que su hijo viva su sueño

Aunque admite que siente miedo por dejar que su hijo se marche, Lety expresó que quiere ver a su hijo vivir su sueño. “Tiene la ilusión de irse, pues yo creo que el día de mañana a mí sí me gustaría que mi hijo experimentara esa sensación de vivir solo, él tiene muchísimas ganas, el 17 de febrero cumple 18 años… que me muero del susto porque además él siempre me ha dicho que se va a los 18”.

De igual forma, la artista señaló que ya pudo platicar con el joven sobre el paso importante que dará en su vida. “Yo he platicado mucho con él de decirle: ‘sí mi amor, yo te voy a dejar ir, pero hasta el día que estes preparado, no nada más cuando tengas 18, si al tener 18 años no quiere decir que ya sepas todo en la vida, y que ya seas autosuficiente y demás, simplemente quiere decir que ahora eres responsable de tus actos, es lo único que quiere decir que tengas 18 años, y el día de mañana que estés preparado, ¿cuándo?, no sé… a los 19, a los 20, a los 21, no lo sé, pero tienes que estar bien preparado’, sobre todo que él esté consciente de no hacer algo que pueda atentar contra su vida o contra la de los demás”.

Asimismo, destacó que su hijo podría convertirse en un gran chef. “Ahorita en la universidad me propusieron el área de gastronomía, cosa que me parece bien para que él aprenda a usar la estufa, a calentar el agua, a hacerse de comer, etcétera, agarrar un cuchillo… y también le he dado cursos de primeros auxilios, por si se corta, se quema, ¿qué hacer?”.

Finalmente, Lety Calderón destacó que a pesar de no tener la certeza de que su hijo pueda vivir solo, ella probará esta posibilidad sobre todo porque desea que Luciano tenga esta experiencia. “Darle todas las armas necesarias para que él sepa valerse por sí mismo, lo voy a intentar, yo no garantizo que pueda funcionar, yo creo que sí, pero por lo menos mi hijo si quiero que lo experimente y lo vea”.