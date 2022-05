Lety Calderón da detallas de su testamento y heredero

Ciudad de México.- La actriz Leticia Calderón externó su preocupación por el futuro de sus hijos en caso de que ella llegara a fallecer, especialmente después de que su salud se complicara un poco y fuera hospitalizada el año pasado.

Aunque anteriormente la artista habría señalado que Carlo sería quien repartiría sus bienes, este vez relató el por qué tomaría esa decisión.

Yo puedo heredar a mis dos hijos, pero a su vez tengo que hacer un testamento de Luciano hacia Carlo, y si no, tendría que dejarle todo a Carlo, sabiendo que Carlo va a proteger a su hermano, hoy en día ellos saben que todo es para los dos, pero evidentemente el que tiene la facultad de heredarlo, más bien de administrarlo, es Carlo”

Detalló Calderón en entrevista para el programa Sale el Sol.

¿Por qué no se la dejó a Luciano?

Ante los cuestionamientos, sobre si estaba dejando a Carlo como albacea de su herencia, Calderón contó: “Es un fideicomiso, porque en el caso de Luciano, él puede heredar, pero él a su vez no puede heredar porque ante la sociedad no se considera una persona que esté en sus facultades mentales, al 100 por ciento de sus facultades mentales, entonces se hacen fideicomisos”.

Asímismo, Lety aclaró el objetivo del trámite. “Personas externas a la familia, ven por el bien de Luciano, puedo dejar todo mi dinero en un banco, y en ese banco o en esos fideicomisos ellos ven y le dan el dinero a la persona que yo le diga, oye le das, no sé 5 mil o 10 mil pesos al mes, o 20, no sé, lo que él requiera, o le pagas su escuela”.

Posteriormente, la artista aseveró que en este momento ya tiene todo arreglado, aunque solo faltaría un detalle para que las cosas resulten como ella desea.

“Todos mis papeles en el banco, en la ANDA, en la ANDI están como mis herederos, pero hasta que no tengan la mayoría de edad, ellos no pueden disponer y reclamar los bienes. El testamento tu lo puedes cambiar cuantas veces quieras, también les digo ‘trabájenle y échenle ganas porque el día de mañana se me bota la canica y no les dejo nada’”.

Finalmente, la protagonista de telenovelas presumió algunas fotografías del departamento que le tiene preparado a su hijo Luciano, quien desde hace algunos años le externó su deseo de independizarse.