Leticia Calderón tiene covid por tercera vez

Leticia Calderón anunció que nuevamente se encuentra enferma de coronavirus, después de que el contagio resultó fatal para su familia, ya que su padre enfermó y después perdió la vida.

Relativamente más calmada por resultar positiva a este virus, la estrella de las telenovelas concedió una entrevista al programa Ventaneando para contar algunos detalles de sus síntomas.

Ya les gustó, ya es la tercera. Estoy vacunada, tengo las tres vacunas, y la verdad es que estoy en un proyecto donde nos están haciendo la prueba dos veces por semana, al principio pensé que era como muy exagerado, ahorita lo agradezco”, comenzó a platicar la actriz.

Posteriormente, Lety se refirió al posible origen de su infección. “No hemos salido para nada, bueno, fui al cine dos veces, en horarios y días donde no hay nadie, porque ya tenía que sacar a mis hijos un poquito, porque entre el proyecto y todo no he podido tomar vacaciones, entonces no sé dónde me contagié”.

Asimismo, Calderón aseguró que por el momento sus hijos no han resultado positivos, aunque teme que el mayor de ellos sí lo esté, pues empezó a mostrar síntomas de la enfermedad.

El estado de ánimo

“Hasta ahorita no, ayer Luciano se empezó a sentir un poquito mal, está mormado y estoy aterrada, pero ahorita voy a tratar de hacerle la prueba, él no quiere ser un positivo para nada, entonces ruego a Dios que salga negativo”, contó la artista para después confirmar que los jóvenes ya cuentan con los tres refuerzos de la vacuna anti-covid.

Al respecto del estado de ánimo en el que se encuentra y los síntomas que ha presentado, la actriz refirió: “Bien […] también el clima no ha ayudado en nada, yo quiero salir un poquito al sol, quiero estar de buenas y todo, pero con este clima no se puede mucho. Me siento bien, empecé con una gripa muy fuerte, mucho ardor de garganta, y como calentura el primer día, y ya, nada más el cansancio, de repente me pongo las pilas y luego ya me viene el bajón horrible, en las tardes, pero ni modo, a tener paciencia”.

De la misma manera, Lety dio a conocer que tanto su madre como su asistente doméstica también han dado positivo al Covid-19, y por esta razón tuvo que cancelar un viaje que tenía planeado con la mujer que le dio la vida.

Finalmente, la actriz recordó a su fallecido padre y confesó su preocupación porque sus hijos resulten contagiados.

“Muy chipilona porque sí me pegó muy duro, ahorita lo único que me angustia más es que Luciano o Carlo no se contagien, me trae muy tristes recuerdos, pero bueno, la vida ya también tiene que seguir, ya pasó año y medio, entonces hay que cuidarnos y ser positivos, en el buen sentido de la palabra, y ni modo”, concluyó.