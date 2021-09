Leticia Calderón logra que sus hijos reciban la primera dosis de vacuna antiCovid

Ciudad de México.- La actriz Lety Calderón fue captada con sus hijos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegando de un vuelo procedente de Estados Unidos.

La artista confirmó que su viaje a este destino fue por la necesidad de inmunizar a sus hijos contra la Covid-19. “Era lo principal, que se vacunaran para que ya puedan ir a la escuela presencial… falta la segunda (dosis) tenemos que regresar”.

Asimismo, Calderón manifestó que el padre de sus hijos siempre estuvo en la disposición de darle los permisos necesarios para que pudiera realizar esta acción.

Era cosa del que no quedaba la carta poder, y luego el notario no podía ir, pero Juan siempre estuvo en la disposición de darnos el poder”

Puntualizó.

Disposición de llevar a sus hijos con su padre

De la misma forma, la actriz dijo tener la mejor disposición de llevar a sus hijos a ver a su padre a la cárcel. “¡Claro!, ¡por supuesto!, siempre he estado en la mejor disposición de llevarlos cuando me lo pida, de repente habla por teléfono, digo no es tan fácil creo”.

Sin embargo, Lety manifestó su poco interés al escuchar que se estaba planeando realizar una serie sobre la vida de su expareja. “Con todo respeto, creo que hay vidas mucho más interesantes, la verdad, mientras se acerque el proyecto, pues ya lo vemos”.

Por otra parte, Luciano, hijo menor de Lety y Juan, confesó que actualmente solo está enamorado de una actriz y así lo gritó a los cuatro vientos: “Marjorie de Sousa y las demás ya se fueron… ¡que la amo con todo mi corazón, la llevo hasta el fin del mundo!”.