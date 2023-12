Leticia Calderón habla de la relación de sus hijos con Juan Collado tras su salida de la cárcel

Leticia Calderón habló sobre la actual relación que mantienen sus hijos, Luciano y Carlo con su padre, el abogado Juan Collado, luego de que el abogado recibiera el alta médica y se encuentre en arresto domiciliario tras ser señalado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

A pesar de que se esperaba que los jóvenes celebraran las próximas fiestas decembrinas junto al ex de Lety Calderón, la actriz explicó durante su más reciente encuentro con la prensa, que las cosas no sucederán así.

No, no se les ha solicitado en lo más mínimo, pero bueno, seguiremos como siempre desde hace 19 años, ellos conmigo, como siempre”, dijo la artista de 55 años a los medios de comunicación que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Sobre el contacto que han tenido sus hijos con Juan tras su salida de la cárcel, Calderón explicó: “Carlo lo busca mucho, Luciano lo ha visto una o dos veces, pero ya, nada más”.

Ante las dudas con relación a si mantiene una buena relación con la familia de su exmarido, Lety comentó: “Supongo que sí, digo, ahorita ellos supongo que ya se organizaron para pasarlo en familia, y mis hijos conmigo”.

Finalmente, la protagonista de telenovelas como “Esmeralda” y “Laberintos de pasión” manifestó que nunca les ha ocultado nada a sus hijos sobre la situación de salud y legal del hombre que les dio la vida.

“Siempre he estado con mis hijos, siempre hemos hablado con la verdad, siempre he tratado de cuidarlos emocionalmente, bueno, en todos los sentidos, obvio, pero en este sentido, en este tema, pues emocionalmente los he tratado de proteger y de cuidar, es la única manera, y enfrentado la realidad, no hay de otra”, remató.