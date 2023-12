¿Taylor Swift y Jenni Rivera en una misma canción?: Fans crean remixes de sus pistas más populares

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el nombramiento de Taylor Swift como 'Persona del Año' 2023 por la revista TIME y el décimo aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, los fanáticos de ambas cantantes decidieron honrar ambos legados creando remezclas de sus canciones más reconocidas.

Fue el pasado sábado que se viralizó en redes sociales el primero de estos audios, titulado "asuntos ilícitos de contrabando", un remix de "illicit affairs" y "De Contrabando" de Taylor y Jenni respectivamente.

Me gusta que soy tan diversa que puedo disfrutar estas joyas https://t.co/tHtXoJQ856— Mrs. Brightside (@CarolFbarba) December 11, 2023

La combinación de canciones resulta sensata, pues ambas tratan sobre un amor secreto. El remix empieza con la emblemática introducción de la “Diva de la Banda” para seguir con la suave voz de la intérprete de "Sweet Nothing".

Entre los principales comentarios se encuentran: "Canciones que quiero poner en la peda y no me dejan", "es el mashup que necesitaba en mi vida" y "Me gusta que soy tan diversa que puedo disfrutar de estas joyas".

Por otro lado, también surgió otro dueto con las canciones "I Bet You Think About Me" e "Inolvidable", las que tratan sobre cómo ambas cantantes siguen estando en la mente de sus exparejas pese a haber terminado su relación hace tiempo.