Leticia Calderón describe la reacción de sus hijos al enterarse de que su padre podría salir de prisión

Leticia Calderón rompió el silencio cuando supo que Juan Collado, su exesposo y padre de sus hijos, podría salir de prisión poco después de que las autoridades descubrieran un documento que lo absolvía de todos los cargos.

La actriz reveló cómo tomaron la noticia sus retoños, Luciano y Carlo, sobre todo el primogénito, quien le confesó que iba a indultar a su padre pese a la ausencia que ha experimentado de su parte.

Estamos híper felices. Sí, claro yo les comenté y Luciano se puso a gritar de felicidad, a aplaudir, a brincar, me decía ‘mamá, ¡qué felicidad!, le voy a perdonar su abandono, no importa porque es mi papá y lo quiero’, y yo, es que de eso se trata, de festejar esta gran noticia”, contó Lety sobre su hijo mayor en entrevista para el programa De Primera Mano.

Y agregó: “Obviamente Carlo está un poco más incrédulo, pero muy esperanzado de ya por fin ver a su papá, pero incrédulo porque durante todo este tiempo nos había llegado la noticia de que posiblemente salía, y no salía”.

Ante la pregunta sobre si la ausencia a la que se refiere Luciano es solo por este tiempo que el abogado ha estado en prisión, Calderón explicó: “Yo supongo que sí, no sé qué pasa por la mente de mi hijo, finalmente, yo lo que me toca aparentemente es que él ha sufrido una gran ausencia, no sé si de estos cuatro o de toda la vida, no sé si tenga la esperanza de que Juan lo vea mucho más seguido, porque ha hablado con Luciano muy pocas veces, con Carlo más seguido, no diario, por supuesto”.

Por último, la artista no quiso profundizar en el tema de las autoridades y el tiempo que aparentemente ha estado su exesposo injustamente detenido, aunque sí dejó ver el enojo que le produjo enterarse de esta situación.

“No hay palabras para expresar lo que pasó, lástima que no puedo decir groserías, pero sí es una gran frustración y un gran enojo, y me imagino cómo puede estar también él, pero bueno, ya pasó, no podemos regresar el pasado, si es una gran injusticia, pero ahora hay que ver para el futuro, y espero que ya salga pronto y lo podamos ver y podamos festejar”, concluyó.