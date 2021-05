Leticia Calderón confiesa que como mamá es exageradamente estricta

Ciudad de México.- Leticia Calderón se sinceró a escasos días de celebrarse el Día de las Madres, y reveló “los defectos” que tiene como mamá de dos hombres.

A pesar de que en redes sociales es catalogada como una madre atenta y cariñosa, la actriz confesó en entrevista para el programa Despierta América que en muchas ocasiones es muy severa con los adolescentes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Sí soy exageradamente estricta, sí lo reconozco, sí lo sé, soy muy estricta, pero… soy muy gritona, lo único que no hago es pegarles, sí, yo ya les dije que la adolescencia es una muy buena etapa para empezar (bromeando), pero de verdad Carlo tiene 16 y Luciano 17, y creo que a cada uno le he dado unas buenas nalgadas, de verdad te lo digo sinceramente, una sola vez en mi vida”, contó.

Cabe señalar que previo a esto, la estrella de las telenovelas también recordó la forma en que su madre la reprendió cuando no se portaba bien.





“Antes no te explicaban las cosas, no te daban una razón, no se ponían… o sea, a mi me controlaban con la mirada, yo me acuerdo que mi mamá me echaba las altas así (haciendo los ojos grandes) y yo (preocupada, pensaba) ‘ya algo malo pasó’. Yo me llamo Carmen Leticia, entonces cuando me dicen Carmen Leticia siento que ya viene el golpe”, relató con una gran sonrisa.