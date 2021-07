Leslie Grace será la nueva “Batgirl” para HBO Max

LOS ÁNGELES, California. – La nueva película de “Bargirl” producida por la plataforma HBO Max ya tiene protagonista. Recientemente se había dado a conocer una lista con las posibles candidatas para el papel siendo las favoritas: Isabel Merced, Zoey Deutch, Leslie Grace y Haley Lu Richardson.



Ahora, The Hollywood Reporter ha confirmado que la nueva intérprete de Barbara Gordon será la cantante y compositora estadounidense de ascendencia dominicana, Leslie Grace, de 26 años.

“Batgirl” será un filme dirigido por los cineastas Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys For Life), contará con el guión de Christina Hodson (Birds of Prey y The Flash) y será producida por Kristin Burr.



La película ha estado en desarrollo durante años, pues en 2017 Joss Whedon firmó un contrato para escribir y dirigir la película; Sin embargo, abandonó el proyecto un año después. Por el momento, “Batgirl” no tiene fecha de estreno, pero se rumorea que será lanzada en 2023 por la plataforma de streaming de HBO Max.



¿Quién es Leslie Grace?



Leslie Grace Martinez nació el 7 de enero de 1995 en el Bronx, municipio de Nueva York y pasó su infancia en Florida.



Grace ha alcanzado notoriedad como actriz gracias a su interpretación de Nina Rosario en “El Barrio”, una “polémica” cinta dirigida por Jon M. Chu y por la que Lin-Manuel Miranda tuvo que salir a pedir disculpas por la “falta de diversidad en la cinta”.



Sin embargo, esto no nubló el éxito de Leslie como cantante y compositora pues ha sido nominada a múltiples galardones como los Grammy Latinos, los Premios Lo Nuestro, Premios Billboard y ha sido ganadora en otros, por ejemplo, en 2018 obtuvo el premio por “Mejor Colaboración” por su canción “Lo Siento” con el grupo surcoreano Super Junior, en los KCA México.