Leonardo García se niega a hablar sobre su padre Andrés García

Ciudad de México.- El tema de la salud de Andrés García y sobre la relación que mantiene con sus hijos sigue dando de qué hablar.

Esta vez, Leonardo García expresó su incomodidad al hablar sobre su hermana Andrea y la comunicación con su padre.

El actor asistió a un evento de meditación zen budista donde fue abordado por medios de comunicación.

Leonardo García se niega a hablar de su padre

Debido a que recientemente la también actriz aseguró que don Andrés la bloqueó en todos lados y que además el artista está perdiendo la memoria, Leonardo externó su incomodidad con los reporteros y sin dudarlo, comentó:

“¿Sabes qué?, no las he visto. Híjole, no vengo a hablar de ese tema aquí, vengo a una situación zen, me vale madr*, no lo voy a hablar”.

Con relación a la salud de su famoso padre, Leo manifestó: “Ahorita venimos a hablar de esto (del evento), no venimos a ver otras cosas. Ya hemos hablado mucho de eso, siguiente pregunta”.

Meditación budista zen

Acto seguido, el intérprete aseguró que gracias a su amigo e impartidor zen, Pedro Moctezuma, es que mantiene una filosofía de vida que le ha servido para tratar el tema de salud y emocional de su papá “Me ha ayudado mucho en ese aspecto, lo ha ido a ver, lo ha ido a visitar, ahí tratamos de mandarle energía para que esté bien”.

Por último, ante la pregunta sobre si la meditación y todo ese tema zen le han ayudado a modificar su carácter, Leonardo contestó bromeando: “¿Me estás diciendo que tengo mal carácter?... no, más que mejor persona, sí, pero te hace sentirte mejor contigo mismo”.

