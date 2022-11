Leonardo García despotrica contra esposa de su padre Andrés García

Leonardo García se ha pronunciado sobre estas afirmaciones poco después de que Margarita Portillo, esposa de Andrés García, revelara a varios medios de comunicación que el primer actor vio un deterioro en su salud a raíz del consumo de cocaína.

Por medio de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, el hijo de don Andrés externó su preocupación por la salud de su padre y estalló en contra de su actual esposa, asegurando que no se quedará de brazos cruzados pese a que Portillo le impide tener contacto con el histrión y le oculta información sobre su estado.

El comunicado completo:

“Profundamente agradecido por siempre con todos ustedes por su amor, cariño y respeto hacia mi persona y familia, les comparto lo siguiente:

Andrés García es un hombre de fortaleza, un amigo generoso, el hombre que luchó por todo lo que amó, que ganó múltiples batallas y alcanzó sus sueños, es mi inspiración, mi orgullo, MI PADRE.

En este momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido, su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y varias enfermedades que lo debilitan día con día.

Normalmente, no acostumbro a compartir lo más privado e íntimo de mi vida, pero en esta ocasión quiero expresarles mi opinión.

Durante todo este tiempo, no he querido pronunciarme en cuanto a la vida personal de mi papá dado a que hemos respetado sus decisiones, su espacio, su relación, por lo que respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático, para evitar causar cualquier cosa que pueda alterar su paz, su estado emocional y por sobre todo su delicado estado de salud.

Sin embargo, a nivel personal, siempre he hecho lo posible por estar cerca de él a pesar de las circunstancias, cómo puede hacerse constar en mis redes, y como pueden dar fe familiares y amigos cercanos a la familia.

La situación familiar como todos ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos, como en cualquier familia, pero eso no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista. Yo entiendo que el carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado y explosivo, pero eso no cambia de ninguna manera mi amor hacia él.

Desde hace ya mucho tiempo me encuentro sumamente preocupado y angustiado por su estado de salud real, porque desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él, y solo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo. La única información que esporádicamente tenemos acceso es la que esta persona hace pública en medios de comunicación exponiéndolo de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen y eso como familia nos duele y lastima.

En varias ocasiones he tratado de contactar, localizar a mi papá con el afán de platicarle, verlo, ayudarlo, e incluso, estuve en Acapulco estos días con la intención de verlo para verificar la situación, su estado de salud, brindarle mi apoyo, pero me fue imposible localizarlo.

En una visita que hice recientemente a Acapulco acompañado de un médico, el médico me comentó que se veía muy deteriorado porque no se le han dado los cuidados correspondientes a la enfermedad que tiene, que ha sido descuido humano su deterioro.

Tampoco estoy de acuerdo de que Margarita exponga a mi papá de esa manera, y me parece muy injusto ya que mi papá ha sido un hombre sumamente trabajador que obtuvo sus logros con mucho esfuerzo. No sé qué intereses personales económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi papá alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir.

Sin más que decir, yo lo único que quiero como hijo, es que mi papá viva una vida con dignidad, feliz y cercano a la gente que lo ama sin interés alguno, y que lo recordamos como el gran profesional, la leyenda y el gran ser humano que siempre ha sido.”, finaliza el mensaje.