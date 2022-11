Anya Taylor-Joy le dijo que no a Disney y esta fue la razón

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Anya Taylor-Joy a sus apenas 26 años de edad ha tenido mucho éxito, hasta la fecha ha acumulado ocho premios importantes en la industria del cine, entre ellos: un Globo de Oro, un Empire, un Gotham y uno en el Festival de Cannes.

Hasta este momento, Anya se encuentra enfocada en todos sus proyectos artísticos y es una de las actrices más exitosas de la pantalla grande.

Dentro de los últimos años, Anya-Josephine Taylor-Joy ha tenido múltiples éxitos como lo fue en la serie "Gambito de dama" (2020) y las películas pertenecientes a la misma trilogía que fueron: "Fragmentado" (2016) y "Glass" (2019).

Dentro de sus últimos proyectos se encuentra "Amsterdam" y "The Menu", pero también está trabajando en “Furiosa”, la precuela de "Mad Max: Fury Road".

Si bien también se la vio interpretar a Gina Gray en la serie diez veces premiada, "Peaky Blinders", la actriz tuvo su despegue exitoso debido a la actuación en "La bruja". Esta fue una película dirigida por Robert Eggers y se estrenó en 2015. El personaje de Thomasin fue el más significativo para la joven artista, así lo ha mencionado en sus entrevistas.

Gracias a ser seleccionada para interpretar a Thomasin, la modelo comenzó a ganar protagonismo en Hollywood y a ser convocada para más proyectos que resultaron exitosos. Pero este aspecto de su carrera podría haber sido diferente y así lo comentó en una entrevista reciente con Harper's Bazaar.

"Recuerdo que el mismo día me ofrecieron formar parte de un piloto para Disney Channel y fue tan emocionante que me ofrecieran algo que corrí por toda mi casa como una lunática", mencionó en la entrevista. Y si bien no dijo a qué proyecto de ese año se refería, se puede inferir que podría haber sido: