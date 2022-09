Leonardo García aclara qué relación lleva con su padre Andrés García

Ciudad de México.- Luego de que Andrés García declarara que tiene poca comunicación con su hijo Leonardo García, éste rompió el silencio y aclaró la situación.

Lo anterior luego de que se rumorara que la esposa del actor, Margarita quiere apartarlo de sus hijos por la herencia.

“Los chismes de este tipo, yo me alejo, yo soy actor y yo sé lo que hago, yo no me meto en los chismes amarillistas, en el que él dijo, no dijo”, dijo el artista durante su más reciente encuentro con la prensa.

Foto: Agencia México

Alarman comentarios de Andrés García

Al respecto de los videos que ha publicado don Andrés hablando de la muerte y que cree que está viviendo sus últimos días, Leonardo comentó: “Nos ha alarmado a todos, claro que no me gusta verlo, cuando se pone mal, claro que no me gusta verlo”.

Acto seguido, el actor confirmó que se ha mentalizado por si pasa lo peor. “De alguna forma hay que prepararse ¿no?, a todos nos va a llegar nuestro momento, pero hay que pensar positivo para uno sentirse mejor”.

Sobre si ha visitado a su padre en estos momentos complicados de salud, Leonardo explicó: “Un día dice que sí, un día dice que no, la herencia es para uno, la herencia es para otro, a mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado con mi trabajo, entonces cuando puedo y él quiere voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”.

Buena relación con sus hermanos

De la misma manera, el intérprete refirió que tiene una buena relación con sus hermanos, e incluso con Roberto Palazuelos, con quien Andrés García ha manifestado estar molesto precisamente por la forma en que manejó el tema de su herencia.

“Me llevo muy bien con Andrea, me llevo muy bien con mi hermano Andrés, me llevo muy bien con Palazuelos también, todos crecimos juntos, somos muy buenos amigos”, declaró.

Conjuntamente, Leonardo se sinceró al respecto de si tiene que perdonarle alguna acción a su famoso padre. “Yo creo que en todas las relaciones familiares siempre hay cosas que hay que perdonar”, expresó.

Finalmente, García aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje al hombre que le dio la vida. “Bendiciones jefe, que te recuperes y siempre lo mejor”.