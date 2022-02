¡Le pintan mal el cabello a novia de Luisito Comunica y así quedó!

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica es uno de los ‘Youtubers’ más famosos del Intenet, gracias a su contenido tan divertido ha logrado tener uan comunidad de 37 millones de seguidores en sus redes sociales.

Sin embargo el ‘influencer’ ha estado en vuelto en constantes polémicas, por sus restaurantes, por la manera en que posó en alguna ocasión a lado de su novia Arianny Tenorio que lo llegaron a llamar “machista”.

Hace unas hora la novia del reconocido también empresario publicó en su cuenta de Instagram que se había hecho un cambio de ‘look’ para el día de San Valentín, pero al parecer no le dejaron en el resultado que buscaban.

En la grabación aparece Arianny con una parte de su cabello de un color castaño claro, mientras que las extensiones son otro color totalmente distinto, un poco más rubio lo que hace que se note el cambio entre ambas.



Ayer estaba ocupada llorando por mi cabello” se puede leer en uno de sus videos.

La joven ‘influencer’ reveló a sus fanáticos que decidió acudir con quien le había hecho este tipo de cambio para que le quitaran las extensiones y no se notara esa diferencia de color.

Además la pareja de “Luisillo” admitió que desde que se vio al espejo no dejó de llorar, porque no era nada de lo que ella había pedido y esperado, por lo que decidió tomarse su tiempo para tomar una decisión de lo que iba hacer con ese nuevo ‘look’ que no le había gustado para nada.

Luisito presume a su novia gigante

Luisito Comunica y Arianny Tenorio mantienen una relación ya de un par de años en las qe se les ha visto viajar por todo el mundo, además de presumir el gran amor que setiene el uno al otro.

Pero el ‘YouTuber’ desde el inicio de su relación ha recibido cientos de memes en los que insinúan que su novia es mucho más alta que él y hasta le han hecho fotomontajes que se han vuelto virales.