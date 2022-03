¡Le llegó su tiburón! Bad Bunny paga millonaria cifra por supuesto plagio de su tema "Safaera"

PUERTO RICO.- Hace un tiempo atrás que el famoso reguetonero Bad Bunny fue acusado de plagiar diversas obras musical de DJ Playero bajo la producción de AOM Music, y para sorpresa de sus millones de fanáticos fue su exitosa canción "Safaera", tema que parece haberse convertido en la más controversial del artista, ya sea por su letra o por su origen.

Dicho sencillo perteneciente al álbum YHLQMDLG, nuevamente volvió a llamar la atención de todos luego de que la rapera Missy Elliot demandara por los derechos de autor, ya que la cantante explicó que dentro del hit mundial se usaba parte de su canción "Get ur freak on" sin su permiso.

Dicha información fue revelada por el puertorriqueño Jowell, quien explicó que el equipo de Benito Martínez no recibe ganancias por "Safaera" debido a la demanda implementada por la intérprete.

Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa. Alguien fue para la Missy Elliott y le dijo: ¿tú no estás escuchando?” mencionó Jowell para el canal de YouTube MoluscoTV.

El reguetonero Noah Assad, líder del sello Rimas Entertainment, a la cual pertenece Bad Bunny, tuvo que intervenir para llegar a un acuerdo legal con Missy Elliot, quien después recibió una millonaria indemnización, obteniendo el 99% de las percepciones que genera el tema, mientras que el intérprete de "A tu merced" únicamente queda con el resto de participantes, es decir con el 1%.

Los fanáticos del reguetón reconocen que "Safaera" es una mezcla de los grandes clásicos del género musical, pues el Conejo Malo utilizó varios sampleos como "Could You Be Loved" de Bob Marley, "Pa la pared" de Cosculluela, "Guatauba" de Plan B, "El tiburón" de Alexis y Fido, y un fragmento de "Get Ur Freak On" de la artista que interpuso la demanda.