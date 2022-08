Laura Zapata revela cómo sigue su relación con Thalía tras la muerte de su abuela

Ciudad de México.- La actriz Laura Zapata reveló que aún tiene contacto con su hermana Thalía a más de dos meses de la muerte de su abuela Eva Mange, aunque muchas personas consideraban que su relación terminaría con la muerte de su abuela.

Ya que Thalía cumplió 51 años en días pasados, la actriz no dudó en confirmar si se habría puesto en contacto con la cantante para felicitarla por su día.

Claro que sí, mi hermanita, felicidades. No, regalo no porque no tengo ni su dirección, pero le hablé por teléfono, le dije ‘hermanita te deseo lo mejor, felicidades’ (me dijo) ‘gracias, qué linda, qué chula, qué preciosa’, y luego ya vi las reseñas que la pasó muy bien”

Contó Zapata a la prensa durante su paso por la alfombra roja del homenaje a Silvia Pinal.

El duelo

Por otra parte, la intérprete confesó que no ha sido nada fácil sobrellevar la ausencia de doña Eva. “La verdad sí fue un golpe fuerte, aunque de repente pues lo esperabas, pero cuando lo estás viviendo, respiras hondo, respiras fuerte, y dices ‘¡híjole!, dame fuerza Dios mío”, explicó.

Finalmente, la reconocida villana de telenovelas reveló que recientemente estuvo contagiada de coronavirus, por lo que no descarta que su estado anímico influyó en contraer esta enfermedad.

“Lo del Covid ha estado bastante fuerte porque he estado de repente débil, de repente cansada, de repente estoy haciendo una actividad y ya me quiero ir a acostar 5 minutos, pero bueno, ahí vamos, cada día estoy mejor, pero sí estuvo fuerte, se murió mi abuelita, se murió mi maestra de canto, se me bajaron las defensas y yo creo que el Covid le da a las personas que están tristes, me puse triste y me dio Covid”, remató.