Laura Zapata dice que las personas que no tienen autoanálisis amenazan con demandas

Ciudad de México.- Laura Zapata se expresó sobre las diferencias que ha tenido con Lucía Méndez y la denuncia que interpuso para que ella y Sylvia Pasquel no hagan declaraciones públicas en su contra.

Y al ser interrogada sobre sus planes para grabar una segunda temporada del reality que ocasionó el conflicto entre las artistas, contó: “Ese si se está dificultando, porque realmente volver a trabajar con una persona tan insoportable, yo paso sin ver”.

Sin decir nombres, Zapata remarcó que el problema no era con sus compañeras.“Sylvia Pasquel y Lorena son un encanto, la pasamos muy bien y nos respetamos y nos queremos y nos reconocemos”, declaró.

Sobre la demanda

En cuanto a la demanda que un bufete de abogados anunció sobre Laura y Sylvia, después de las declaraciones que realizaron contra Lucía, Zapata dijo:

Yo creo que cuando las personas no tienen autoanálisis, tienen que ser ese tipo de cosas para lavar su imagen tan golpeada que estuvo, por su actitud, entonces hay que cambiar, como el pensamiento. Le recomiendo a la gente que vea “Siempre Reinas” para que entiendan lo que está pasando

Por último, Laura Zapata destacó que no tiene ningún temor tras el anuncio de la presunta acción legal interpuesta en su contra.

“Eso no existe, no es una demanda, es una carta amenazadora, y a mí no me amenaza nadie por decir la verdad, porque en México existe la libertad de expresión… ¡y no me importa!”, manifestó.