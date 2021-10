Laura Pausini no se ha casado como protesta a favor del matrimonio igualitario

MÉXICO.- Laura Pausini se volvió tendencia en redes sociales luego de que los usuarios de Twitter y TikTok retomaran un video de una ocasión en la que habló sobre los derechos de la comunidad LGBT+, en específico sobre el matrimonio igualitario.

Fue en una entrevista con René Franco para el programa Es de noche y ya llegué donde la cantante italiana aseguró que no se casaría si su mejor amiga no podía a causa de su orientación.

“Yo vivo en una tierra que se llama Italia en donde los seres humanos no tienen el mismo derecho enfrente de la ley en cuanto hablamos de casarnos y yo creo que yo soy su esposa porque hemos elegido vivir juntos y realmente hemos cumplido lo que una pareja seria hace después de vario tiempo. 10 años son tantos momentos juntos”, dice la cantante sobre su relación.

Ya en distintos medios se le ha cuestionado por qué no se ha casado con su pareja a lo que ella responde lo que dijo en el video viral. “Si mi mejor amiga quiere casarse y no puede porque es lesbiana, entonces yo no me voy a casar”, dijo haciendo referencia al tema del matrimonio igualitario en Italia.

Pausini dice en la conversación que tiene varios amigos gays y lesbianas y el presentador la interrumpe para preguntarle “¿tu mejor amiga es lesbiana?” a lo que ella responde “sí, tengo varias amigas lesbianas y varios amigos homosexuales, ¿por qué?, ¿qué problema hay?”, le dice de forma firme y retadora.

Yo nada más estoy preguntando, le dice el conductor. "Atención, René. Pórtate bien porque los italianos heterosexuales pegan, especialmente las mujeres", dice la cantante entre los aplausos del público.

Laura y Paolo

Laura Pausini es una persona heterosexual y ha mantenido una relación con Paolo Carta desde 2005. “En una pareja como la nuestra puede ser un problema que un hombre no sea el que mantiene a la familia. A Paolo no le interesa ser famoso ni entra en competencia conmigo. Acepta que yo sea libre para decidir sobre cosas con las que él puede no estar de acuerdo. Me quiere y ya está. Por eso, paradójicamente, he dejado de llevar solo pantalones, ahora también llevo faldas y me siento preciosa”, dijo Pausini para Vanity Fair en marzo de este año.

El nombre de Pausini se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios aplauden esta forma de protesta y muchos la han declarado una heroína de la comunidad y un ejemplo como figura pública que, aunque no pertenece a la comunidad, sabe brindar su apoyo.