Laura León, a los 66 años, posaría desnuda por fines benéficos

Uno de los sueños pendientes de Laura León es construir un albergue para ancianos en Comalcalco, Tabasco, por lo que dijo, no dudaría en pedirle apoyo al presidente López Obrador en caso de necesitarlo. Sin embargo ya tiene otras vías de recolección de fondos: hacer una revista donde enseñe, sin censura, "su tesorito".



"A lo mejor haré una revista donde enseñe el tesorito, pero me van a pagar muy bien, tesoros. Este tesorito es muy valioso, no es cualquier tesoro, será lucido en todo su esplendor". Lo único, indicó, es que aún no le han llegado al precio, pero no falta mucho para eso. La cantante se dijo emocionada de haber sido invitada a formar parte del concepto musical llamado "GranDiosas", con voces femeninas privilegiadas. El formato comenzará una gira con León en octubre de este año.