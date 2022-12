Laura G ofrece lujosa posada navideña a compañeras de ‘Venga la Alegría’

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura G es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, con cada una de su participación en el programa de ‘Venga la Alegría’ se ha ganado el cariño del público.

Al parecer fuera de cámaras la conductora ha podido establecer una muy buena amistad con sus compañeros, en especial con Kristal Silva y Cynthia Rodríguez quien ya salió del programa.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Cynthia compartió una grabación en el que mostró la mesa que preparó Laura Gii para recibir a cada una de sus invitada.

Por su parte Rodríguez presumió la lujosa bajilla que utilizaron su cena y dejó ver que también realizaron una fogata para poder tener su propia posada entre amigas, nadie más del programa.

Primera posada” se puede leer en la publicación.

Además en la grabación se puede ver que el grupo de amigas aprovechó para celebrar el cumpleaños de manera adelantada a Kristal Silva a quien le cantaron “Las Mañanitas” y hasta le regalaron un pastel.

En una de las fotografías compartidas se puede ver que Laura Gii eligió como teática al festejo los famosos “ugly sweters” que consiste en lo suéteres navideños pero de manera tejida.

Cynthia Rodríguez feliz de ser ama de casa

Hay que recordar que hace unos meses Cynthia confirmó su enlace matrimonial con Carlos Rivera y además reveló que daría una pausa a su carrera para poder dedicarse a su familia.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta ¿sabes? Cocinar, me encanta como toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer pero que no me ha dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena” comentó.