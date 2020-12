Laura Flores volverá a cantar

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Flores ofreció una entrevista para el periódico 'El Universal' y declaró que después de haber participado en el programa ¿Quién es la Máscara? al interpretar el personaje del elefante, se dio cuenta que le encantaría volver a cantar.

Es tanta su pasión por la música que la actriz quiere empezar a grabar canciones que ella misma escribió en estos siete años de ausencia, además de que su con su participación en el programa se dio cuenta que es capaz de cantar otros generos musicales.

Gracias a Elefante me animé y ahora voy a regresar a cantar, andaba un poco bloqueada y por eso no había regresado a la música, me hizo decir, ¿pero qué estoy pensando? ¡tengo que hacerlo!, estoy muy emocionada", aseguró.