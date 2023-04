Laura Bozzo se lanza como DJ: "Para mí no existen límites ni edad"

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo es una de las figuras del espectáculo que muchos aman y otros “odian”, pero ella sigue demostrando que está dispuesta a todo para ser feliz.

La conductora de 71 años no deja de sorprender a sus seguidores, pues es muy activa en redes sociales, donde constantemente comparte sus looks más atrevidos y se divierte haciendo distintos retos virales, pues como ha señalado anteriormente, le encanta “conectar con las nuevas generaciones”.

Una nueva faceta

Ahora, Laura Bozzo ha descubierto una nueva faceta que, asegura, está amando. Hace un par de días, debutó como DJ, y al parecer fue todo un éxito, pues tuvo un gran público juvenil.

"Fascinada AME ser DJ voy a prepararme más ��el secreto es sentir la música la energía fluye más con un público tan maravilloso que me dio tanto amor �� GRACIAS aun impresionada de la cantidad de jóvenes filas interminables los adoro”, escribió.

La famosa contó que siempre ha disfrutado la música y el baile, y ahora tiene más que claro que la edad no es ninguna limitación. También aseguró que no abandonará su programa Que pase Laura ni otros proyectos en los que trabaja, pero que hace años que no se sentía tan feliz.

Aunque como era de esperarse, recibió varias críticas, muchos usuarios también le dejaron comentarios de ánimo y apoyo: “Yo la amo, es tan top”, “¡Qué estilo Laurita!”, “Quiero llegar a esas edad con esa alegría”, “Nunca es tarde para cumplir tus sueños”, “Eres ejemplo e inspiración”, se lee.