Laura Bozzo revela que se va a operar: "De cenicienta a princesa en un solo día"

MÉXICO.- Laura Bozzo es una de las conductoras más polémicas. Luego de su participación en La Casa de los Famosos recibió nuevas críticas, pero también el cariño del público que la catalogó como una de las favoritas.

Poco después de su salida, Laura cumplió 71 años de edad, y aunque no ganó, confesó que haber participado en el proyecto de Telemundo la ‘rejuveneció’. En su cuenta de Instagram publicó el día de su cumpleaños:

Te puede interesar: Laura Bozzo se pronuncia en contra de los nuevos reyes de Inglaterra: "La verdadera reina de los corazones es Lady Di"

Recientemente, la famosa comentó en una entrevista que ella no tiene pena de mostrar su cara al natural, incluso sus arrugas, pero que ha decidido hacerse un ‘lifting'. De acuerdo con diversos blogs de salud, este es un procedimiento que consiste en reposicionar las estructuras faciales que se han 'descolgado' con el paso del tiempo.

Yo paso de cenicienta a princesa en un solo día, y muestro mi cara lavada, mis arrugas... ahorita me voy a operar, me voy a hacer un lifting, pero a mí me vale lo que diga la gente, no me interesa".