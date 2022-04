Laura Bozzo recibe terribles críticas tras el primer episodio de su nuevo programa

MÉXICO.- Laura Bozzo está de regreso en la pantalla chica con el talkshow Que pase Laura y luego de su primer día al aire promete llevar al éxito su programa a pesar de la competencia y las burlas en redes sociales. Si algo dejó claro la conductora en los últimos meses es su pasión por su carrera, pues a pesar de haber enfrentado problemas fiscales que la llevaron a ser prófuga de la justicia, buscó regresar a la televisión por diversos medios.

Sin embargo, parece que ha perdido la confianza del público, pues el estreno de su show recibió varios comentarios negativos, los cuales ya se venían presentando desde que se anunció que Laura tomaría el espacio que dejó Rocío Sánchez Azuara en Imagen Televisión.

“Aún no puedo creer cómo en un momento pensé que ya no había nada más para mí, fue una experiencia terrible pero aquí estoy agradecida por esta nueva oportunidad que Dios pone en mi camino y no le voy a fallar, nunca pierdan la fe de Jesús, nunca nos suelta la mano, los amo”, escribió Laura en su cuenta de Instagram al anunciar su programa.