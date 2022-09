Laura Bozzo critica a novia de Juan Osorio: "Mi reina, estás con un hombre mayor que tu padre"

MÉXICO.- Aunque Juan Osorio lleva más de un año de relación con la actriz Eva Daniela y su diferencia de edad es evidente, recientemente la pareja ha sido blanco de críticas tras las declaraciones polémicas y las ‘muestras’ de amor que ha tenido el productor.

A sus 65 años, Juan Osorio decidió hacerse un tatuaje en honor a su novia, pero ella reveló que no se haría un tatuaje con el nombre del productor porque a sus padres no les gusta eso y ella es una chica de valores.

Laura Bozzo le dedica unas palabras a Eva Daniela

En el programa De Primera Mano hablaron sobre el tema y Laura Bozzo, quien estuvo como invitada, no reparó en dar su opinión.

Esta chica: ‘Ay, no me quiero hacer tatuajes porque qué dirá mi papá’, pero ¿qué dice tu papá, mi amor, que estés con un hombre 40 años mayor?"

La conductora dijo que no cree que su papá la ‘regañe’ por hacerse un tatuaje, si ya tiene una relación con tanta diferencia de edad, por lo que le dedicó unas palabras: “No, no, y no me vengas Dani con que tu papi te prohíbe con que te hagas tatuajes. Mi reina, estás con un hombre 40 años mayor que tu padre”.