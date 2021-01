Laura Bozzo admite que sí estaba celosa de Rebecca de Alba

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo rompió el silencio y se defendió de las declaraciones de su ex pareja, Cristian Zuárez, quien dijo que había ofendido a Rebecca de Alba por una escena de celos.

Ahora la peruana dio su versión de la historia en “De Primera Mano”, y dijo que jamás había tenido problemas con la modelo, mas sí aceptó que solía ser muy celosa.

En ningún momento he tenido enfrentamientos, lo que sí es cierto es que yo era una persona celosa y que le hice un comentario (a Rebecca de Alba), pero no la insulté a un artista de ese nivel”, confesó.

Al contrario de odiarla, Laura dejó en claro que a la también actriz le tiene un enorme cariño y admiración.

“Yo la admiro, la quiero y me parece lo máximo”, expresó.

Respecto a Erika Buenfil, aclaró que aquello fue sólo un malentendido que no trascendió a más.

Pero si hay algo que Laura lamenta es haber tenido una relación de 17 años con Cristian Zuárez, a quien calificó como un “monstruo”.

“De lo que me arrepiento es haberme divorciado de mi marido que fue una persona que no me pidió nada y haberme involucrado con un monstruo, pero le deseo lo mejor y que se olvide de mí, para mí el no existe”, lamentó.