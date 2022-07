Lasso explica la historia detrás de 'Ojos Marrones'.

Tijuana, Baja California.- El cantante venezolano Lasso abrió su corazón a sus seguidores sobre la historia detrás de la canción "Ojos Marrones" , desde hace algunos días atrás se volvió tendencia en la plataforma de tik tok y fue usada en 176.5 mil videos.

De acuerdo con el artista, la canción cuenta la historia de la primera cita que se tiene tras encontrarse en duelo por superar una última relación.

Asimismo confirmó la teoría que muchos fanáticos tenían sobre si se inspiró la letra del sencillo en una persona real y compartió que temía la canción no tuviera éxito en este país por ser la palabra 'marrón' poco común.

Sin embargo, asegura la canción no esta dirigida a su ex pareja porque no tiene los ojos de este color. El hit dice:" Y me gusta el verde en sus ojos, y no los comparo con tus ojos marrones".

Finalmente, afirmó el tocó todos los instrumentos para este último lanzamiento.