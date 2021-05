Las veces que Luis Miguel negó a Michelle Salas

CIUDAD DE MÉXICO.- En el último capítulo de la serie biográfica de Luis Miguel, sus fans vieron cómo éste fracasó en un intento por revelar al mundo la existencia de su hija, fruto de aquella noche con “Sophie”, en la primera temporada.

La realidad es que Luis Miguel no reconoció a Michelle Salas hasta que ella fue mayor de edad. De hecho, fue en dos ocasiones que el cantante negó ser el padre de la hija de Stephanie Salas.

La primera, en una entrevista realizada por Verónica Castro en el canal Galavisión, el 4 de julio de 1989, es decir, un mes después del nacimiento de Michelle.

Ahí, se le cuestionó al cantante por los rumores en torno a su vida, destacando ser el padre de un niño o niña. El intérprete de “Culpable o no” reaccionó de forma sorpresiva y aseguró que todo eran mentiras.

¡Ay, Dios mío de mi vida! Ahora soy papá…ya no saben qué inventar, ¡qué bárbaros!”, dijo Luis Miguel entre risas.

La madre de Cristian Castro se disculpó con el artista, y dijo que no quería provocar un mal momento, pero Luis Miguel le pidió no preocuparse por eso.

“Si la mitad de todos esos rumores y esos chismes fueran ciertos, yo estaría muy feliz”, aseguró el cantante.

“NO ESTOY PREPARADO PARA SER PAPÁ”: LUIS MIGUEL

Verónica le preguntó si a él le gustaría ser padre, a lo que Luis MIguel dijo no sentirse preparado para tener hijos.

“En este momento de mi vida, no yo creo que no [...] no estoy consciente de ser padre, pero si lo soy, felicítenme”, expresó.

La segunda ocasión que Luis Miguel negó a Michelle Salas fue en una entrevista con Raúl Velasco en el programa “Siempre en domingo”.

El conductor fue mas directo con el intérprete de “Tengo todo excepto a ti” y le cuestionó si era o no el padre de la hija de Stephanie Salas.

El artista no fue claro con su respuesta, sin afirmar ni negar nada y además, despotricó contra las revistas y periódicos que publican chismes sobre él.

“Es una posición con una gran responsabilidad, algo que bajo ninguna circunstancia puedo adoptar, sobre todo por mi edad y no me siento preparado para serlo”, dijo Luis Miguel.

“Te aseguro que es un papel que adopto porque ha sido una responsabilidad implícita, se me ha dado por el destino, por cómo han surgido las circunstancias”, aseguró el cantante.