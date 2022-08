Las secuelas del Covid impidieron a Rubí cantar en el último concierto

MÉXICO.- Hace un par de semanas, Rubí, la académica potosina, salió positiva a Covid-19, lo cual le impidió asistir a los ensayos y conciertos posteriores a la detección del virus. No obstante, tras resultar negativa en la última semana logró reincorporarse.

Sin embargo, Rubí sigue presentando síntomas tales como el dolor de garganta, falta de aire y presencia de flemas, lo cual le ha impedido desenvolverse en su última presentación.



En el concierto número quince, la potosina asistió con un cubrebocas y se dijo feliz de reintegrarse con sus compañeros; además de comentar que, durante los días que estuvo aislada, no la pasó nada bien:



"La verdad, la semana al estar aislada sí fue muy duro porque no tenía comunicación con nadie, tuve que hacer las cosas yo sola y realmente fue muy duro, pero bueno, aquí estoy gracias a Dios", dijo.

Te puede interesar: Laura Bozzo es eliminada de “La Casa de los Famosos” a poco de la gran final

A pesar de haber asistido, no pudo participar con su presentación



La alumna también expresó su deseo por presentarse ante al público; sin embargo, tras una revisión médica, el director, Alexandra Acha informó que Rubí tampoco cantaría en esta gala, ya que se encontraba muy débil y no quería exponerla.



En conjunto con el comité, con los maestros y, por supuesto, un servidor, no sería justo para ella participar hoy. No está lista, no está bien de la voz, trae muchísimas flemas que se engrosan con estas secuelas del Covid; le falta el aire, está débil, no tiene nada de resistencia y yo, por supuesto, he decidido que no puede participar y no la quiero exponer a un fracaso tan obvio, tan estrepitoso"

Ibarra, agregó que las secuelas de la enfermedad siguen estando presentes en su cuerpo, por lo que intentaría recuperarse al cien por ciento antes de volver a cantar.



"La verdad, me duele mucho la garganta. Ahorita que estaba haciendo la evaluación con el director y el profe, tengo muchas flemas, me falta mucho la respiración, no me siento bien", compartió.



Por último y antes de salir, Rubí agradeció a sus fans y a toda la gente que la apoya por estar tan pendiente de ella y las muestras de cariño que ha recibido: "Muy agradecida porque yo sin ellos la verdad no estuviese aquí, agradezco el cariño y el apoyo que me han dado y la verdad me siento muy contenta", concluyó.