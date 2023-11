Las películas de ciencia ficción en Netflix que debes ver en 2023

En un mundo en constante evolución, el entretenimiento audiovisual no se queda atrás.

La plataforma de streaming Netflix sigue ofreciendo a los amantes de la ciencia ficción un catálogo que no deja de sorprender.

Este año, el canal de youTube Cinexion recopiló las películas de ciencia ficción que no te puedes perder en Netflix.

Desde realidades devastadoras hasta futuros impensables, estas historias te atraparán por completo, dijeron.

"Paradise": En un futuro cercano, la humanidad ha logrado detener el envejecimiento y la muerte, pero una pareja se embarca en una misión para recuperar décadas de vida perdida.

Te puede interesar: Las 7 mejores películas de terror de A24

"Adam": En un mundo distópico, las personas condenadas viven eternamente en cuerpos mecánicos, sin recuerdos de su vida anterior.

"Skyline": Un padre se arriesga en una peligrosa travesía para salvar a su hijo de un inminente ataque alienígena.

"Sueño Lúcido": Un padre busca desesperadamente a su hijo secuestrado a través de sueños y memorias, desvelando secretos oscuros.

"Presagio": El descubrimiento de una cápsula del tiempo con números misteriosos revela catástrofes inminentes en todo el mundo.

"Paratemporal": Una potente droga permite viajar en el tiempo, desencadenando sucesos inexplicables y muertes sobrenaturales.

"Ocultos por la Luna": Un investigador sigue la pista de un asesino en serie que resurge cada nueve años, desencadenando una intrigante historia de viajes en el tiempo.

"Elysium": En el año 2154, un hombre puede cambiar el destino de la humanidad en un mundo donde el tiempo y el espacio son diferentes.

"Time Trap":Un grupo de estudiantes queda atrapado dentro de una misteriosa cueva donde descubren que el tiempo pasa de manera diferente bajo tierra que en la superficie.

“Her”: Un hombre sensible y conmovedor se gana la vida escribiendo cartas personales para otras personas. Con el corazón roto después de que su matrimonio termina, Theodore (Joaquin Phoenix) queda fascinado con un nuevo sistema operativo que, según se informa, se convierte en una entidad intuitiva y única por derecho propio. Comienza el programa y conoce a "Samantha" (Scarlett Johansson), cuya brillante voz revela una personalidad sensible y juguetona. Aunque inicialmente son "amigos", la relación pronto se profundiza hasta convertirse en amor.

Por último, la película número 1 en lista es "La Llegada". Cuando naves espaciales llegan a la Tierra, la humanidad se enfrenta a una decisión crucial: ¿representan una amenaza o una oportunidad de comunicación con seres extraterrestres?