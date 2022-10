Las mejores fotografías de Geraldine Bazán en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices con mayor trayectoria en el medio artístico, gracias a su trabajo y belleza se ha ganado el cariño y fidelidad del público.



Sin embargo la actriz no se ha salvado de estar envuelta en polémicas, sobre todo desde su separación con Gabriel Soto quien supuestamente Irina Baeva habría sido la “tercera en discordia”, aunque la modelo rusa asegura que no fue así.



Por su parte Geraldine se encuentra disfrutando de su vida de soltería a lado de sus hijas con quienes en repetidas ocasiones se ha dado el tiempo de disfrutar de unas vacaciones en la playa.



Es por eso que la artista de origen mexicano ha ido compartiendo en su cuenta de Instagram distintas fotografías donde aparece posando con bikini y muestra la minicinturita que ha logrado tener a sus 39 años.

And you can see it” se puede leer en la publicación.