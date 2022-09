¿Geraldine Bazán manda indirecta a Irina Baeva?

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán se ha posicionado como una de las actrices con mayor trayectoria en la televisión mexicana, gracias a su carisma es una de las más queridas por parte del público.

Hay que recordar que hace unos años la actriz fue protagonista y víctima de una fuerte polémica en relación con su exesposo Gabriel Soto, quien en su momento supuestamente la engañó con Irina Baeva.

A través de su cuenta de Instagram Geraldine compartió una imagen en sus historias en las que podría haber mandado una “indirecta” a la hora pareja de su esposo.

La actriz dio a entender cómo si hubiera a alguien a quien le “cayera mal” y en los eventos públicos le hiciera “mala cara”, situación que al parecer no le importa y no le da mucha importancia.

Que rico incomodar a alguien con tu presencia, que ponga su carota y tu ahí bien feliz existiendo” dice la imagen.

Hay que recordar que en su momento fue Irina Baeva quien compartía este tipo de imágenes con las que le mandaba “indirectas” a Geraldine, es por eso que muchos de sus seguidores relacionaron que pudiera estar “dedicado” a la rusa.

Sin embargo Geraldine no dio más detalles al respecto, pero lo cierto es que desde hace unos años ha existido una “rivalidad” entre ambas actrices después de lo que sucedió.

Geraldine Bazán se olvida del amor y se enfoca en sus hijas

La actriz ha permanecido soltera desde su separación con Gabriel Soto y aunque ha llegado a ser relacionada con distintos hombres, como Alejandro Nones, hasta el momento Geraldine prefiere enfocarse en sus hijas.

“Siempre he dicho que la terapia ocupacional es la que más me ayuda a mí en cualquier situación, me gusta mucho trabajar y me enfoco mucho en las cosas que me hacen bien, que me motivan, obviamente en mi familia, en mis hijas, no he tenido que llegar a tomar algún tipo de medicación, porque la verdad creo que también es cuestión de personalidad y de cómo afrontas ciertas cosas y cómo vas en el camino de la vida sanando”, remató.