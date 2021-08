Larry Hernandez pide que recen por él al luchar contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante de regional mexicano Larry Hernández empeoró su estado de salud en las últimas horas, luego de contraer Covid-19, informó en su cuenta de Instagram.

Él y su familia se contagiaron del virus hace unos días, sin embargo lo peor para sus familiares ya está pasando, aunque para el cantante la situación es muy diferente.

Larry lamentó que su mamá se enterara de que estaba contagiado de coronavirus a través de las redes, él no había querido decir nada para no preocuparla, sin embargo ya está enterada, y ahora el intérprete sólo pide que oren por él para que mejore.

No estoy bien familia, sólo les pido que oren por mi salud, no quiero que me vean en esta situación, por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal.