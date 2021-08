Larry Hernández con Covid: No estaba vacunado, pero asegura ya está bien

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el fin de semana se dio a conocer que el cantante de regional mexicano Larry Hernández estaba padeciendo los síntomas ocasionados por Covid-19, después que en sus historias de Instagram publicara "Solo les pido que oren por mi salud".

A decir del artista, Él y su familia se contagiaron del virus hace unos días, sin embargo lo peor para sus familiares ya estaba pasando, aunque según las redes de Hernández la situación para el cantante era muy diferente.

Hoy se ha dado a conocer a través de un amigo cercano de Larry que el intérprete de "El Baleado" se encuentra mucho mejor de salud y realizando sus ejercicios de rehabilitación para lograr recuperar su capacidad pulmonar optima.

Se filtra un mensaje de audio

Una fuente cercana al cantante ha filtrado un mensaje de whatsapp que afirma el intérprete se encuentra mejorando de salud de manera rápida y da a conocer que no estaba vacunado.

"Muy buena tarde, gracias por preguntar. Mejor, tengo 4 días que me siento súper y obviamente entre más pasan más días me siento mucho mejor", se escucha decir a Hernández en el audio de whatsapp.

El mismo audio se escucha hablar a Larry sobre su estado de salud actual y sobre el proceso de rehabilitación que está realizando, asegurando que va muy bien con este tratamiento.

"Ya me regresó el olor, el sabor y ya estoy haciendo ejercicios para fortalecer el pulmón, lo hago en la mañana y en la noche. Voy muy bien, muchas gracias" aseguró Hernández en su mensaje de audio.

Aseguran no estaba vacunado

Hace pocos días nos enteramos que Larry Hernández la estaba pasando muy mal al haber resultado positivo al diagnostico por Covid-19, el mismo cantante fue quien publicó lo mal que la estaba pasando, al grado de pedir a sus seguidores que oraran por él.

"No estoy bien familia, sólo les pido que oren por mi salud, no quiero que me vean en esta situación, por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal", se leía en las redes del cantante el pasado 7 de agosto.

Pero hoy se sabe que ha superado los síntomas de manera favorable, a pesar de no haber recibido el refuerzo de inmunidad que otorga la vacuna contra Covid-19.

Esta es parte de la conversación filtrada donde un contacto cercano a el cantante afirmó que no estaba vacunado.

En el mensaje de whatsapp antes mencionado también se da a conocer que el cantante no estaba vacunado, por lo que su diagnostico pudo ser mucho más severo.

"Le mande mensaje y me dice que está mucho mejor. Me dice que no estaba vacunado, pero ya está mucho mejor", se puede leer en el mensaje de texto filtrado.