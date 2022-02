'The Golden Rooster': Lanzan versión en inglés de "Vete Ya" de Valentín Elizalde

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los cantantes que será recordado por el público mexicano es Valentín Elizalde, quien perdió la vida a los 27 años durante un ataque armado el 25 de noviembre del 2006 en Reynosa, Tamaulipas. Se reconoce que su muerte causó un gran dolor entre sus fanáticos que alguna vez tuvieron las esperanzas de cantar sus canciones en vivo.

Gracias al fácil acceso a distintas plataformas digitales, tanto las pasadas generaciones como las más nuevas han podido disfrutar del legado musical del también conocido "El Gallo de Oro", por lo que sus temas cuentan con millones de reproducciones por parte de aquellos usuarios que quieren mantener viva la esencia del artista a través de su música.

Es tanta la fama de Valentín Elizalde que algunos de sus fans realizan covers de sus más grandes éxitos que continúan sonando en las redes sociales, pero recientemente un video llamó la atención de todos luego de escuchar la versión en inglés del popular tema "Vete ya".

Se trata de un video en TikTok que se publicó desde la cuenta de @natas.natas, conocido por su talento al momento de interpretar algunas canciones del regional mexicano, pero lo que más destaca en este usuario es que su apariencia física está lejos de parecerse al estereotipo del género.

El cantante quiso aprovechar sus conocimientos en otros idiomas para entonar la famosa canción de Elizalde, por lo que toma su guitarra para tocar la melodía e interpretar algunas estrofas de "Vete ya", pero en inglés.

Go away, if you don´t feel my mouth provoking some sweet sensation when it runs across your lips // Go away, if you don´t get excited when my hands go through your body in the way of a caress", se escucha en el estribillo".