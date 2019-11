Lanzan primeras imágenes de ‘The Walking Dead: World Beyond’

El canal AMC anunció que la ganadora del Emmy, Julia Ormond (Gold Digger, Temple Grandin, Mad Men) se unió al elenco de The Walking Dead: World Beyond.

Se trata de la tercera serie del universo de The Walking Dead, actualmente en rodaje en Richmond, Virginia y se estrenará en la primavera del 2020.

Como parte del elenco estable, Ormond interpretará a Elizabeth, la líder carismática de una fuerza grande, sofisticada y formidable.

Co-creado por Scott M. Gimple y showrunner Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond también está protagonizada por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella.

“Estamos emocionados de que Julia se una a nuestro equipo. Estoy agradecida por el talento, la gracia, la inteligencia y el humor que ha aportado a nuestro set, nuestro programa y a este papel. Nosotros, y el público, somos muy afortunados de tener a Julia ayudando a dar vida a este nuevo mundo de The Walking Dead”, dijo Gimple.

“Estoy muy emocionada de trabajar con el equipo de The Walking Dead. Me encanta, sobre todo, cómo escriben para las mujeres; un elenco encantador y talentoso; es genial volver a AMC”, dijo Ormond.

También se unirán a la serie, desde esta temporada y como personajes recurrentes, Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) como Lyla, una misteriosa figura que opera en las sombras en nombre de la causa en la que cree; Al Calderón (Step Up: High Water) como Barca; Scott Adsit (Veep, 30 Rock) como Tony; y Ted Sutherland (Fear Street, Rise) como Percy.

The Walking Dead: World Beyond se centrará en la primera generación criada en el apocalipsis zombie. Algunos se convertirán en héroes. Algunos se convertirán en villanos. Al final, todos sufrirán cambios para siempre: adultos y con identidades cimentadas, tanto buenas como malas. Producida y distribuida por AMC Studios, la serie es producida por los co-creadores Gimple y showrunner Negrete, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert y Brian Bockrath.

AMC Networks International transmitirá la serie en AMC para América Latina, España y Portugal.