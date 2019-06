Lanzan nueva canción de Freddie Mercury

Esta es una de las principales novedades musicales tras el éxito rotundo de Bohemian Rhapsody y el resurgimiento de Queen.

Ha habido rumores de más temas establecidos por la banda durante las últimas sesiones de Freddie en Suiza, mientras que el roadie de la banda afirma que hay pistas completas de Queen con David Bowie en algún lugar. El anuncio oficial de hoy revela una nueva canción completamente remasterizada, solo la increíble voz de Freddie y un piano.

La grabación original se realizó en enero de 1986 en Abbey Road Studios.

Freddie registró dos números para una versión repleta de estrellas de un nuevo musical, ‘‘Time’’, escrito por su amigo Dave Clark. Originalmente, estaba programado para actuar ‘‘In My Defence’’, pero insistió en regresar y dejar el hormigueo vocal para Time Waits For No One.

En el estilo típico de los años 80, la grabación se cubrió con 96 capas de pistas vocales e instrumentales y, Clark, ha pasado dos años pelando todo para revelar la pureza de la voz de Freddie.

También grabó un nuevo video en solo tres horas con cuatro cámaras en el Dominion Theatre, donde se tocaba ‘‘Time’’.