Lanzan fuertes críticas a Laisha Wilkins por comentarios sobre concierto de Bad Bunny

MÉXICO.- Luego de las pérdidas que sufrieron los fans de Bad Bunny, cuyos boletos fueron cancelados o clonados este fin de semana, Laisha Wilkins fue duramente criticada por lanzar polémicos comentarios al respecto.

Al haber retuiteado un comunicado emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde la institución informaba que realizaría el reembolso por los boletos a los fans que no lograron ingresar al concierto, la actriz comentó:

Además, emitió una serie de críticas en contra de las personas que adquirieron su boleto en reventa y recordó que en la Ciudad de México se trata de una práctica ilegal.

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar los comentarios y respondieron de forma tajante en contra de la conductora, a quien tacharon de falta de empatía y clasista, a lo que respondió:

Los artistas que me gustan no tienen público que en un gran porcentaje clona boletos… y no me sorprende con las letras de las canciones"