Lanzan campaña para apoyar a músicos sin empleo

Los músicos Alejandro Escuer y Gabriela Ortiz crearon la asociación civil Multidisciplina, Arte y Sociedad (MAS+), con el objetivo de apoyar la música clásica y contemporánea del país, a través de diversos ejes que van desde vincular la música mexicana de concierto con la sociedad hasta garantizar que haya un acervo de grabaciones de alta calidad. Ahora, ante la pandemia, se han unido a la compañía discográfica Urtex Digital Classics, para apoyar a músicos que se encuentren en precariedad debido a la cancelación de conciertos.

Así, con el apoyo del Fondo para organizaciones no gubernamentales de Google, lanzaron la campaña Juntos por la música. Fondo de solidaridad para apoyo a los profesionales de la música, que tiene la meta de recaudar 200 mil pesos para apoyar a 20 músicos que se encuentren en vulnerabilidad económica.

"Creamos la asociación para lanzar proyectos con vocación social, queríamos generar iniciativas de impacto social. La idea surgió hace muchos años y nos llevó mucho tiempo que fuera donataria y gracias al liderazgo de Guadalupe Moreno Toscano, quien funge como la directora general, lo hemos logrado", cuenta Escuer.

A lo largo de los años han intentado crear proyectos con apoyo de la Cámara de Diputados, por ejemplo realizar conciertos en comunidades indígenas; también buscaron coinversiones para grabar música sinfónica. Desafortunadamente, explica el flautista, no se han podido concretar.

Este año se unieron a Urtext y tenían planeado lanzar con fuerza una campaña de difusión de MAS+, pero entonces ocurrió la pandemia.

"El objetivo primordial de MAS+ es garantizar que la música clásica, especialmente de compositores vivos, tenga un mayor impacto en la sociedad. Sin embargo, los músicos se han quedado sin empleo, hay muchos que están pasando una situación terrible y nadie se está ocupando de este sector, así que creamos la campaña Juntos por la música, que no es más que un fondo de solidaridad. Ya somos donatorios y con la infraestructura de Urtex y la nuestra, queremos ayudar", añade Escuer.

El compositor, flautista, solista, director de Onix Ensamble, Alejandro Escuer, es presidente de la asociación, la compositora Gabriela Ortiz, una de las más reconocidas de su generación, que son la cabeza de MAS+, junto con Moreno Toscano y con Marisa Canales, directora general de Urtex, iniciaron la campaña a principios de mayo.

"Nosotros ya habíamos empezado conversar acerca de cómo podíamos colaborar, pero cuando llegó la pandemia llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo y la primera acción fue crear el fondo de ayuda para los músicos profesionales que se encuentran en una precariedad terrible. Así lanzamos esta campaña de Juntos por la música y estamos contentos porque estamos recibiendo una buena respuesta" explica Canales.

La recaudación de fondos se cierra el 31 de mayo y según Canales podría haber una segunda fase debido a que han recibido muchas solicitudes de apoyo, por el momento la meta es lograr la meta inicial. Las páginas para apoyar son: https://www.masmexico.org/urtextjuntos-por-la-musica y https://www.udcmedia.com.mx/.

"Confiamos en que la gente nos apoyará, la música nos ha acompañado siempre y en estos momentos también, los músicos han dedicado su vida a esta profesión y esperamos que haya solidaridad con ellos", dice Canales.

Los requisitos para ser uno de los beneficiarios es ser intérprete o compositor de música de concierto, contemporánea, jazz y música tradicional, ser mexicano de nacimiento o naturalizado, tener de 25 años en adelante, contar con una trayectoria mínima de 3 años, no formar parte de ninguna agrupación musical remunerada y comprobar que sus actuaciones fueron canceladas entre marzo y agosto de este año.

"El regreso a los escenarios será muy difícil. En febrero toqué en la sala Manuel M. Ponce, mi esposo, Benjamín Juárez, llegó de Boston a verme a tocar, fue muy lindo, pero él no sabía que tenía influenza y me contagió. El doctor nos recomendó que nos aisláramos y al domingo siguiente yo tenía otro concierto, así que me dijo que de ninguna manera podía tocar mi instrumento porque es de viento y podía contagiar a mucha gente. Cuento esto porque realmente será muy complejo volver a tocar en vivo de modo que tenemos que pensar en otras medidas de apoyo porque no vemos posible que volvamos pronto", lamenta Canales, quien además es flautista.

Y añade: "El trabajo de un músico no se aprecia ni se recompensa como merece, un egresado de una escuela de música tiene las posibilidades exponencialmente más bajas que un ingeniero para conseguir un trabajo remunerado. Además, en México no existe una cultura de mecenazgo y la contratación es deficiente. En esta situación debemos pensar seriamente en mecanismos de compensación y monetización del trabajo de los músicos. Este fondo apenas es una gota en el mar, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados".

Escuer agrega que para la reactivación del sector cultural se necesitará del apoyo de la iniciativa privada. "Ahora mismo tenemos más participantes que buscan acceder a este apoyo, que donadores, esperamos que haya un equilibrio. Además, el sector gubernamental no debería ser el único que apoye, también tendría que hacerlo el sector privado, un gigante que se ha mantenido dormido en este sentido. Esta situación podría durar, quizá, todo el 2020, en este momento no se están confirmando fechas, todo sigue en pausa con la esperanza de que se puedan hacer actividades. Algunos tuvimos la suerte de diversificar nuestro trabajo, pero muchísimos viven sólo de los conciertos en vivo y son freelance".